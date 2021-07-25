Правительство России собирается компенсировать рост цен

Власти страны намереваются компенсировать строителям рост цен на стройматериалы.

"Ситуация с ценами на стройматериалы тяжелейшая, но из приятных новостей могу сказать, что на уровне правительства принято решение, что удорожание стройматериалов мы будем оплачивать. Постараемся компенсировать", — отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Резкий скачок цен на металлопродукции в 2020 году стал стимулом к заключению соглашения между металлургами и строителями о ценах.

Договорённость стала возможной при участии Минпромторга и Минстроя. Было принято решение о прямых поставках металлопроката застройщикам.

Ранее Росстат отметил подорожание стройматериалов в стране на 6,7% только за июнь 2021 года.

В связи с этим, Федеральная антимонопольная служба начала проверку работы региональных производителей бетона, кирпича, древесных материалов и продукции из ПВХ для установления причины роста цен.

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