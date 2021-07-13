ЕСПЧ обязал Россию разрешить однополые браки. Что ответили в Москве

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) единогласно постановил, что отказ трем однополым парам из России в признании их отношений в Российской Федерации является нарушением статьи 8 Европейской конвенции о правах человека (право на уважение частной и семейной жизни).

В связи с чем ЕСПЧ пришел к выводу, что Россия обязана обеспечить правовую основу на признание и защиту отношений подавших жалобу в соответствии с внутренним законодательством. То есть узаконить отношения истцов, которые направили жалобу в ЕСПЧ.

При этом суд отклонил аргумент правительства России, согласно которому интересы общества в целом могут оправдать отсутствие возможности оформить отношения однополым парам. По мнению ЕСПЧ, российские власти вышли за рамки предоставленной им свободы усмотрения.

Суд также постановил, что выбор наиболее подходящей формы однополых браков остается на усмотрение государства-ответчика.

В России, однако, это решение ЕСПЧ выполнять не будут. Об этом вполне определенно заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что выполнить его не позволяет российская Конституция. Согласно статье 79 Основного закона, решения межгосударственных органов, которые противоречат российской Конституции, не должны исполняться на территории России.

Среди поправок в Конституцию Россию, принятых в прошлом году, была и норма о защите "института брака как союза мужчины и женщины".