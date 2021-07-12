Вован и Лексус созвонились с куратором скопинского маньяка от имени Собчак

Менеджер "скопинского маньяка" получил от Ксении Собчак деньги за интервью с Виктором Моховым и готов продолжать продавать своего "клиента" для новых интервью.

Лексус и Вован

Некий Руслан, представляющийся "менеджером" так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова, стал объектом интереса Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, известных как пранкеры Вован и Лексус. Они позвонили Руслану от имени Ксении Собчак и её супруга Константина Богомолова и выяснили много интересных подробностей.

Ксения Собчак действительно заплатила деньги за интервью с Моховым, хотя ранее публично утверждала обратное. "Менеджер" маньяка остался доволен полученным гонораром и выразил готовность продолжить сотрудничество — с Собчак или другими журналистами. Попутно Руслан рассказал, как "порешал вопросы" с местной полицией, и пообещал так же "утрясти все вопросы с криминальными кругами", представителем которых он сам, по-видимому, и является.

Ксения Собчак

Затем пранкеры позвонили Ксении Собчак — уже от имени этого Руслана. Журналистка узнала "менеджера" и в числе прочего сообщила, что разговоры о покупке платформой Netflix прав на интервью с маньяком — фейк (умолчав при этом, что она же и является автором этого фейка).

"Понятно, что ей нужен был хайп и, в принципе, ничего больше. Поэтому я думаю, что ей было в тот момент все равно, кому платить деньги. Главное — любыми способами добиться этого интервью. Я думаю, что здесь у Ксении каких-то морально-этических вопросов не было", — резюмировал Вован.

Кстати, в этих разговорах выяснилось, что Виктор Мохов пользуется телефоном, хотя ему это запрещено. Пранкеры надеются разобраться, кто же "крышует" скопинского маньяка.

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