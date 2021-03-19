Mash: команда Собчак заплатила скопинскому маньяку 50 тысяч

Виктор Мохов заявил, что получил деньги за согласие принять участие в фильме журналистки.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Ксения Собчак побывала в доме Мохова. Съёмочная группа также посетила завод, на котором трудился мужчина с пугающим прошлым.

Mash заявляет, что расположить к себе доверие Мохова съёмочная группа Ксении Анатольевны сумела за пятьдесят тысяч рублей. Кроме того, ему помогли приобрести мебель для пустующего дома.

"Мне дали 50 тысяч. Пятьдесят тысяч и 25, диван, стул, кресла там… Пятьдесят тысяч — это копейки, правильно?" — цитирует слова Мохова Telegram-канал Mash.

Собчак ранее укорила газету "Комсомольская правда", которая сообщала, что она встречалась с Моховым в ресторане. Она объяснила, что в заведении общепита "Сахар" она встречалась не с маньяком, а со следователем, расследующим дело о похищениях девушек.

При этом журналистка призналась, что действительно готовит документальный фильм о жизни скопинского маньяка. Мужчина отсидел в тюрьме 16 лет за то, что удерживал в своём доме двух девушек, 14 и 17 лет.