Патриархальная семья: есть ли в ней счастье?

8 июля россияне отмечают День семьи, любви и верности. По статистике, от 25% до 35% российских семей являются патриархальными (традиционными). В таких семьях муж работает, а жена занимается домашним бытом и детьми.

Несмотря на то, что в традиционных семьях разводы случаются реже, психологи неоднозначно оценивают такие ячейки общества.

"У женщин там меньше свобод и возможностей предъявлять претензии. А у мужчины больше власти и силы. Всё крутится вокруг того, что он добывает основные ресурсы. А женщина более зависима и претензий высказать не может. Даже если он изменил, деваться особо некуда. Особенно если есть маленькие дети", — пояснил практикующий психолог Филипп Литвиненко.

Однако специалист отметил, что в современном обществе семей с такими взглядами становится всё меньше.

Семья, в которой женщина не реализует себя в обществе и занимается только бытом, называется однокарьерной, добавила психолог Екатерина Тихонова. И даже те женщины, которые утверждают, что хотели бы такую форму отношений, на самом деле не готовы её принять.

Подходит человеку или нет патриархальная семья, зависит от типа его личности. Такая модель отношений подходит людям, которые хотят жить в понятной и заранее продуманной иерархии. Если же у человека более свободные взгляды на жизнь, то ему лучше выбрать путь равноправия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.