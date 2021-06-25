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Количество смертей от COVID-19 в России второй раз превысило 600

Общество

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал данные за 25 июня. За сутки выявлено 20 393 новых случая заболевания. Наибольший прирост зафиксирован в трёх регионах, это:

Количество смертей от COVID-19 в России второй раз превысило 600
  • Москва — 7 916;
  • Московская область — 2 436;
  • Санкт-Петербург — 1 194.

Более 300 случаев выявлено в Нижегородской области, более 200 — в Свердловской, Воронежской, Иркутской областях, Республике Крым, Брянской области, Республике Бурятия.

Повышение смертности от COVID-19

За последние сутки в России от коронавируса умер 601 человек. Это второй показатель за весь период пандемии. Максимальный был выявлен 24 декабря 2020 года, когда скончались 635 человек.

  • В Москве за сутки умерло 98 человек. Для столицы это максимум за всё время.
  • В Санкт-Петербурге такое же количество умерших. Днём ранее в городе был установлен максимум по этому показателю (99 смертей).

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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