Количество смертей от COVID-19 в России второй раз превысило 600

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал данные за 25 июня. За сутки выявлено 20 393 новых случая заболевания. Наибольший прирост зафиксирован в трёх регионах, это:

Москва — 7 916;

Московская область — 2 436;

Санкт-Петербург — 1 194.

Более 300 случаев выявлено в Нижегородской области, более 200 — в Свердловской, Воронежской, Иркутской областях, Республике Крым, Брянской области, Республике Бурятия.

Повышение смертности от COVID-19

За последние сутки в России от коронавируса умер 601 человек. Это второй показатель за весь период пандемии. Максимальный был выявлен 24 декабря 2020 года, когда скончались 635 человек.

В Москве за сутки умерло 98 человек. Для столицы это максимум за всё время.

В Санкт-Петербурге такое же количество умерших. Днём ранее в городе был установлен максимум по этому показателю (99 смертей).