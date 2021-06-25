Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал данные за 25 июня. За сутки выявлено 20 393 новых случая заболевания. Наибольший прирост зафиксирован в трёх регионах, это:
Более 300 случаев выявлено в Нижегородской области, более 200 — в Свердловской, Воронежской, Иркутской областях, Республике Крым, Брянской области, Республике Бурятия.
За последние сутки в России от коронавируса умер 601 человек. Это второй показатель за весь период пандемии. Максимальный был выявлен 24 декабря 2020 года, когда скончались 635 человек.
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