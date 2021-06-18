В Москве выявлено рекордное количество заболевших COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал данные по пандемии за 18 июня. В России выявлено 17 262 случая заболевания.

453 человека за сутки умерло от коронавируса в России. Это наивысший показатель с 18 марта. Число смертей от COVID-19 в России достигло 128 445 человек.

Самая сложная ситуация в Москве — 9 056 случаев COVID-19 (52% от общего количества). Это самый высокий показатель за период пандемии. Ранее максимум был зафиксирован 24 декабря 2020 года, когда в столице было 8 203 заболевших.

Число активных случаев заболевания коронавирусом в Москве составляет 137 470. За сутки в столице умерло 78 человек, выздоровело 3 784 пациента.

В Московской области выявлено 1 254 новых случая — кривая заражений в Подмосковье стабильно повышается.

Третий по количеству заболевших регион России — Санкт-Петербург (970 случаев).

Также взрывной рост наблюдается в Бурятии, где за последние сутки выявлено 223 заболевших.

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