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Невероятные приключения "поп-ита" в Санкт-Петербурге

Общество

Произведение стрит-арта в северной столице зажило своей жизнью. Спорный арт-объект на трансформаторной будке уже несколько раз менял свой облик — от возмутительно радужного до патриотически величественного.

Поп-ит в Санкт-Петербурге
Поп-ит в Санкт-Петербурге

Изначально во дворе многоквартирного дома появился рисунок популярной игрушки под названием "поп-ит". В радужной расцветке игрушки-антистресса увидели пропаганду ЛГБТ.

Спорный рисунок закрасили, однако вскоре на его месте появился суровый "поп-ит" серого цвета, на которым было шесть раз написано слово "скрепы".

Произведение уличного искусства тоже было отдано в руки коммунальщиков, которые спешно закрасили рисунок, в котором был усмотрен издевательский подтекст.

12 июня в День России "поп-ит" снова красуется на будке. На этот раз он стал триколором российского флага. На каждом из цветов было дважды написано слово "Россия".

Поп-ит в Санкт-Петербурге
Поп-ит в Санкт-Петербурге

Создатели первого "поп-ита" уверяют, что непричастны к последнему акту творчества.

"На той самой будке, на Лиговском, 138, в день России появилась новая работа. Это не наше. Кто нарисовали — не знаем. То, что будка стала жить своей жизнью — круто", — написали художники ВКонтакте.

Фолловеры гадают, решатся ли коммунальщики закрасить граффити, выполненное в цветах российского флага.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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