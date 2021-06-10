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Россиянам рассказали, как уберечь глаза во время солнечного затмения

Общество

10 июня россияне стали свидетелями редкого астрономического явления — кольцевого солнечного затмения, когда Луна оказалась между Землёй и Солнцем.

Россиянам рассказали, как уберечь глаза во время солнечного затмения

По словам специалистов, в год на Земле может происходить от двух до пяти солнечных затмений, из которых не более двух — полные или кольцеобразные.

Врач-офтальмолог Ольга Васильева напоминает любителям астрономии о том, что наблюдения за этими явлениями должны производиться с соблюдением мер безопасности.

На Солнце запрещено смотреть без какой-либо защиты для глаз, сообщила врач в интервью телеканалу "360".

Обязательно нужно надевать солнцезащитные очки.

"Очки должны быть качественного производства из хорошего пластика. То есть купленные не в переходе метро, а в хорошей оптике с защитой не менее 400 единиц", — пояснила Васильева.

Также можно использовать специальные очковые стекла наподобие тех, в которых работают сварщики. Очки не должны пропускать опасные лучи, в том числе и ультрафиолетовые, иначе может быть ожог сетчатки.

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Солнечное затмение 10 июня 2021 // Solar eclipse of June 10, 2021. Прямой эфир
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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