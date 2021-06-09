Жители Подмосковья станут свидетелями редкого солнечного затмения

10 июня жители Подмосковья могут стать свидетелями необычного астрономического явления. В 13:23 по московскому времени начнётся кольцеобразное затмение, когда Луна окажется между Землёй и Солнцем. В 14:26 оно достигнет максимума, и можно будет увидеть, как Луна скроет почти 30% видимой поверхности Солнца.

Однако для этого понадобится тёмное стекло или засвеченная пленка, сообщает сайт Подмосковье сегодня.

"Это работает, но тут важно не переусердствовать: если надолго увлечься процессом, возможен ожог сетчатки", — предупреждает лектор Московского планетария и руководитель проекта "Путешествия со Звездочетом" Ярослав Турилов.

Как безопасно наблюдать затмение

Эксперт посоветовал использовать солнечный фильтр: его можно надеть на объектив телескопа или использовать как самостоятельный прибор. Также подойдут светофильтры в виде плёнки, из которой можно изготовить очки. Всё это можно приобрести в специальных магазинах оптических приборов.

Также можно использовать дуршлаг. Этот предмет кухонной утвари нужно направить на лист белой бумаги таким образом, чтобы в него попадало Солнце. На листе отразится схематичное положение Солнца и Луны. Смотреть на Солнце через телескоп без специальных фильтров очень опасно: сфокусированные лучи мгновенно сжигают глазные ткани.

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