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Во время майских праздников в 2022 году россиянам придётся поработать

Общество

Министерство труда опубликовало проект постановление производственного календаря на 2022 год. График праздничных и выходных дней составлен с учётом статьи 112 Трудового кодекса.

Праздничные выходные дни в 2022 году

Россиян ожидают десять нерабочих дней в начале года. Также выходные будут 23 февраля и с 6 по 8 марта (с переносом субботы 5 марта на понедельник 7 марта).

На майские праздники в 2022 году россияне будут отдыхать по четыре дня — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. В 2020 и 2021 году майские праздники длились по 10 дней из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Также длинные выходные будут на День России с 11 по 13 июня и на День народного единства с 4 по 6 ноября.

  • 31 декабря — 9 января.
  • 23 февраля.
  • 6 — 8 марта.
  • 30 апреля — 3 мая.
  • 7 — 10 мая.
  • 11 — 13 июня.
  • 4 — 6 ноября.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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