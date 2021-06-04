Во время майских праздников в 2022 году россиянам придётся поработать

Министерство труда опубликовало проект постановление производственного календаря на 2022 год. График праздничных и выходных дней составлен с учётом статьи 112 Трудового кодекса.

Праздничные выходные дни в 2022 году

Россиян ожидают десять нерабочих дней в начале года. Также выходные будут 23 февраля и с 6 по 8 марта (с переносом субботы 5 марта на понедельник 7 марта).

На майские праздники в 2022 году россияне будут отдыхать по четыре дня — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. В 2020 и 2021 году майские праздники длились по 10 дней из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Также длинные выходные будут на День России с 11 по 13 июня и на День народного единства с 4 по 6 ноября.

31 декабря — 9 января.

23 февраля.

6 — 8 марта.

30 апреля — 3 мая.

7 — 10 мая.

11 — 13 июня.

4 — 6 ноября.