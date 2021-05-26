РЖД намерены изменить концепцию обслуживания в вагонах-ресторанах, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора холдинга Олега Белозеров.
"Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее. Считаем, его нужно оставить в определенных поездах: фирменных, туристических", — пояснил он.
Белозеров отметил, что альтернативой вагонам-ресторанам станут бургеры, которые пассажиры смогут разогреть в обычном вагоне.
Вагоны-рестораны переименуют. Также РЖД планирует выработать определённую линейку наборов питания.
Таким образом, у пассажира будет возможность выбора: пойти в вагон-ресторан, разогреть еду в вагоне или заказать её через смартфон для доставки к вагону.
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