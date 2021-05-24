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Астролог Тамара Глоба рассказала, как пережить Суперлуние

Общество

В среду, 26 мая, ожидается полное лунное затмение, которое принято называть Суперлунием. В момент Полнолуния и Суперлуния точно между Луной и Солнцем оказывается Земля, которая отбрасывает на Луну свою тень.

Астролог Тамара Глоба рассказала, как пережить Суперлуние

Пиковая точка полного лунного затмения будет 26 мая в 14:18-14:19, но приближаться мы к нему будем уже к часу дня сообщила в интервью "Радио 1" астролог Тамара Глоба.

Влияние затмения на людей

Луна оказывает огромное влияние на физическое и эмоциональное состояние человека. Особенно её влиянию подвержены влиянию люди, у которых имеются проблемы со здоровьем.

"Затмение влияет на такие органы, как печень, система дыхания. Проблемы возникнут и общественных системах — они начнут рушиться. Это связано и политикой, и с учебными заведениями. Это будет очень смутный период. Дело в том, что в это время обостряется эмоциональный фон, тем более, это затмение ещё и является Суперлунием, а это не всегда совпадает. Очень важно следить за состоянием здоровья. И поменьше контактов", — порекомендовала астролог.

Во время приближения Луны отмечается её сильное влияние на стрессоустойчивость и физическую подготовленность, поэтому к этому периоду следует подготоиться заранее.

Что делать?

Тамара Глоба рекомендует внести изменения в свой рацион — минимизировать употребление жирной пищи, а также не злоупотреблять мясными продуктами.

За час до периода самого затмения и в часы после него стоит выпить стакан чистой воды. Это даст определённое промывание.

Также важно в этот период ни с кем не ссориться.

"Ещё один совет — за три дня до затмения и в последующие три дня принимать контрастный душ. Это приводит в чувство ваше внутреннее состояние, ваш организм, даёт готовность вашему мозгу, даёт закалённость, отсутствие расслабленности, заторможенности — вы не ступите на дорогу в ненужный момент. Вы готовы к тому, что могут произойти любые события", — предупредила астролог.

Плюсы Суперлуния

В первую очередь это отличная возможность избавиться от всего ненужного, например, от вредных привычек, от ненужных отношений.

"Часто к интуитивным людям приходит подсознательное понимание того, что им в жизни не нужно. Но это не значит, что надо резко рубить концы и завязывать скандалы, потому что эти скандалы могут на долгий период войти в вашу жизнь. Короче говоря, в период затмения Луны хорошо избавляться от вредных привычек и от отношений, которые надоели", — пояснила собеседница "Радио 1".

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