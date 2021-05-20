В России могут запретить пластиковую посуду и пищевые контейнеры

В России могут отказаться от использования одноразовой пластиковой посуды и пищевых контейнеров, сообщает газета "Известия".

В настоящее время Минпромторг, Минприроды и Минсельхоз совместно с Российским экологическим оператором работают над списком товаров и упаковки, которые запрещено или сложно утилизировать.

В этот список могут включить продукцию, изготовленного из вспененного полистирола. Из него делают посуду и контейнеры для еды. Полистирол плохо перерабатывается и загрязняет окружающую среду. Также под запретом могут оказаться термоусадочные этикетки из поливинилхлорида — плёночный материал, который под воздействием тепла сжимается и повторяет форму бутылки, на которую надет.

Одноразовые пластиковые трубочки, приборы, фольгированные крышечки от йогуртов тоже сложны в переработке. Если же они люди их выбросили прямо с остатками пищи в контейнер для смешанных отходов, то их переработка невозможна, пояснил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Если будет принято решение отказаться от этих упаковок, то нужно будет найти более экологичный вариант, что, скорее всего, будет дороже.

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