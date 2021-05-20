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Путин: "Россия зубы выбьет всем, кто попробует что-то у неё откусить"

Общество

Кое-кто на этой планете хотел бы, чтобы такой страны, как Россия, попросту не было на карте. Но Россия нужна россиянам, уверен президент Владимир Путин.

Путин: "Россия зубы выбьет всем, кто попробует что-то у неё откусить"

Выступая на заседании оргкомитета "Победа", Путин отметил, что сдерживание России в любом случае будет продолжаться, "чего бы мы ни сделали". Он, в частности, выразил недоумение в отношении заявлений о якобы несправедливости того, что богатая ресурсами Сибирь "принадлежит только одной стране".

"Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат", — отметил президент РФ.

Оппонентам России такая страна не нужна, но она нужна гражданам Российской Федерации. Поэтому будет сделано всё, "чтобы не только сохранить, но и упрочить, усилить страну", пообещал Путин. Для этого, по его словам, необходимо сохранить историческую память — "память о том, что происходило в предыдущие годы, память о тех, кто отстоял нашу Родину".

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться", — предупредил Владимир Путин.

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Автор: Людмила Черткова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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