Путин: "Россия зубы выбьет всем, кто попробует что-то у неё откусить"

Кое-кто на этой планете хотел бы, чтобы такой страны, как Россия, попросту не было на карте. Но Россия нужна россиянам, уверен президент Владимир Путин.

Выступая на заседании оргкомитета "Победа", Путин отметил, что сдерживание России в любом случае будет продолжаться, "чего бы мы ни сделали". Он, в частности, выразил недоумение в отношении заявлений о якобы несправедливости того, что богатая ресурсами Сибирь "принадлежит только одной стране".

"Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат", — отметил президент РФ.

Оппонентам России такая страна не нужна, но она нужна гражданам Российской Федерации. Поэтому будет сделано всё, "чтобы не только сохранить, но и упрочить, усилить страну", пообещал Путин. Для этого, по его словам, необходимо сохранить историческую память — "память о том, что происходило в предыдущие годы, память о тех, кто отстоял нашу Родину".

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться", — предупредил Владимир Путин.

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