Королевская семья проигнорировала годовщину свадьбы Гарри и Меган

Ни в одном из официальных аккаунтов представителей монаршей фамилии не появилось поздравление с важной для герцогов Сассекских датой.

Принц Гарри и Меган Маркл отмечали вчера трёхлетие со дня их бракосочетания. Свадьба герцога Сассекского и голливудской актрисы состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

Тишина в новостной ленте на публичных страницах королевской семьи показалась публике весьма красноречивой. В официальных аккаунтах обычно всегда уделяется внимание памятным датам и значимым событиям жизни членов королевской фамилии.

Например, на официальной страничке Букингемского дворца в Instagram недавно известили интернет-аудиторию о том, что внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская скоро впервые станет мамой.

СМИ предположили, что причиной такого невнимания к принцу Гарри и его избраннице является скандальное интервью Меган Маркл американской журналистке Опре Уинфри, которое было воспринято в британском обществе как пощёчина традиционным устоям монархии. Меган Маркл обвинила родственников именитого мужа в расизме.

Горе, связанное с кончиной принца Филиппа, несколько сплотило семью, однако полностью разногласия не были преодолены.

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