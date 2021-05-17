Россиян предупредили о телефонном мошенничестве под видом силовиков

"Лаборатория Касперского" сообщила об увеличении количества телефонного мошенничества в России. Статистика, которую собирает приложение Kaspersky Who Calls, свидетельствует о том, что число звонков в апреле выросло в четыре раза по сравнению с тремя предыдущими месяцами.

"Пик такой активности пришелся на конец марта и начало апреля. В мае сохраняется высокий уровень мошеннической активности", — приводит РБК слова аналитика Kaspersky Who Calls Виталия Воробьёва.

В большинстве случаев мошенники представляются сотрудниками силовых ведомств — полицейскими, следователями. Также увеличилось количество мошенников под видом сотрудников Центрального банка.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о новом виде мошенничества. Преступники воспользовались изменением политики конфиденциальности в WhattsApp. Пользователям приходят "письма счастья", которые просят отправить десяти контактам.

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