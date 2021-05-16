Пользователи мессенджера WhatsApp стали получать "письма счастья". Мошенники воспользовались изменением политики приложения.
С 15 мая вступили в действия новые правила, по которым WhatsApp передаёт данные пользователей в Facebook:
Если пользователи не примут новые условия, то некоторые функции приложения станут недоступными.
Мошенники рассылают письма о том, что с 15 мая WhatsApp станет платным. В тексте говорится, что информацию необходимо переслать десяти другим контактам, а стоимость одного сообщения составляет 0,01 евро.
Люди, которые присылают письма, утверждают, что в случае рассылки WhatsApp станет бесплатным.
Эксперты утверждают, что таким образом мошенники пытаются навредить репутации WhatsApp. Пользователям советуют игнорировать "письма счастья".
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