Россиян предупредили о новом виде мошенничества в WhatsApp

Пользователи мессенджера WhatsApp стали получать "письма счастья". Мошенники воспользовались изменением политики приложения.

С 15 мая вступили в действия новые правила, по которым WhatsApp передаёт данные пользователей в Facebook:

регистрационные данные;

данные о транзакциях;

данные о взаимодействии с другими сервисами;

IP-адрес;

информацию о мобильных устройствах.

Если пользователи не примут новые условия, то некоторые функции приложения станут недоступными.

Мошенники рассылают письма о том, что с 15 мая WhatsApp станет платным. В тексте говорится, что информацию необходимо переслать десяти другим контактам, а стоимость одного сообщения составляет 0,01 евро.

Люди, которые присылают письма, утверждают, что в случае рассылки WhatsApp станет бесплатным.

Эксперты утверждают, что таким образом мошенники пытаются навредить репутации WhatsApp. Пользователям советуют игнорировать "письма счастья".