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Россиян предупредили о новом виде мошенничества в WhatsApp

Наука » Технологии » Интернет

Пользователи мессенджера WhatsApp стали получать "письма счастья". Мошенники воспользовались изменением политики приложения.

Россиян предупредили о новом виде мошенничества в WhatsApp

С 15 мая вступили в действия новые правила, по которым WhatsApp передаёт данные пользователей в Facebook:

  • регистрационные данные;
  • данные о транзакциях;
  • данные о взаимодействии с другими сервисами;
  • IP-адрес;
  • информацию о мобильных устройствах.

Если пользователи не примут новые условия, то некоторые функции приложения станут недоступными. 

Мошенники рассылают письма о том, что с 15 мая WhatsApp станет платным. В тексте говорится, что информацию необходимо переслать десяти другим контактам, а стоимость одного сообщения составляет 0,01 евро.

Люди, которые присылают письма, утверждают, что в случае рассылки WhatsApp станет бесплатным.

Эксперты утверждают, что таким образом мошенники пытаются навредить репутации WhatsApp. Пользователям советуют игнорировать "письма счастья".

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Владимир Губарев
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