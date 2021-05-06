Блогер Дина Саева поздравила ветеранов за 200 тыс. рублей, чем вызвала шквал критики в свой адрес. Её действия осудил Лев Лещенко, отметив, что "это ненормально". Его коллега Владимир Винокур назвал поступок Саевой "преступлением века".

О том, почему в нашем обществе появляются люди, желающие заработать на ветеранах, в интервью "Правде.Ру" рассказал актёр, сценарист, режиссёр, исполнитель песен Никита Джигурда.

"Я не буду столь категоричен, как Лещенко и Винокур, которые называют преступлением века то, что юное или молодое поколение берёт деньги. Ибо не у ветеранов они их берут, им эти деньги предлагают. Обвинять молодёжь не стоит.

Ведь это старшее поколение не делает в школьной программе обучения тот акцент, который делали в советские времена, давая шокирующую и трагическую информацию о событиях Великой Отечественной войны.

Современная молодёжь другая потому, что в наше время отсутствует программа по тонкому воспитанию.

Я совершенно не осуждаю эту тиктокершу, потому что она, по большому счёту, не ведает, что творит.

Сам я могу подтвердить, что и раньше артисты старшего поколения получали деньги за праздничные выступления на 9 мая. Поэтому это в какой-то степени ханжество со стороны старшего поколения обвинять молодёжь в том, что они берут деньги, да ещё и называть это "преступлением века".

Блогеры не виноваты

Преступление века как раз в том, что в образовании не делаются соответствующие акценты. Огромные деньги выделяются на пропаганду, на развлекаловку, на желтуху. В результате поколение, ничего не знающее об ужасах войны и концлагерях, наполнено совершенно другой информацией. И в этой ситуации у меня язык не повернётся что называется "найти крайнего" в блогерах или тиктокерах, которые берут за это деньги.

Школьную программу нужно разрабатывать не ради галочки, а с целью донести до подрастающего поколения нужную информацию.

Когда в школьной программе нет целенаправленности, нет идеологии, то что можно требовать от поколения, которое забито информацией совершенно другого порядка?" — заключил Джигурда.

