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Первомай шагает по стране: как американский праздник полюбили в России

Общество

История знает 1 Мая под разными названиями. Этот праздник — едва ли не единственный, который пришёл в Россию из США и стал поистине всенародным.

Первомай шагает по стране: как американский праздник полюбили в России

Впрочем, начало истории праздника было довольно мрачным. С 1 по 4 мая 1886 года в разных городах США и Канады рабочие вышли на улицы с требованием ввести восьмичасовой рабочий день. В Чикаго власти жестоко расправились с манифестантами. В 1889 году съезд II Интернационала предложил увековечить 1 Мая в память о жертвах борьбы рабочих за свои права.

В России к концу XIX века тоже нарастали протестные настроения, так что идея легла в благодатную почву. Опасаясь преследования властей, рабочие вместо демонстраций часто устраивали выезды на природу, но беседы на таких "пикниках" были явно не про птичек и зайчиков. Громоздкое название "День международной солидарности трудящихся" в России сократили до простого "Первомай", а мероприятия этого дня получили название "маёвка".

В советские времена Первомай был одним из четырёх главных праздников наряду с Днём Победы, 7 Ноября и Новым годом. Его отмечали демонстрациями, парадами, показательными выступлениями и прочими народными гуляниями, включая посадку картошки на дачах и выезды на шашлыки.

С 1992 года праздник в России называется Днём весны и труда. Теперь нет единой установки, чтобы праздновать его "как полагается". Кто-то по-прежнему использует этот день для политической активности — например, во Франции "жёлтые жилеты" вышли сегодня на демонстрацию. Кто-то хохмит от души, устраивая "Монстрацию" под лозунгом "Крокодил, крокодю и буду крокодить!". А кто-то просто едет за город жарить шашлыки и общаться с друзьями.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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