Диетолог дала советы по питанию на Пасху

Православные россияне готовятся отметить 2 мая главный религиозный праздник — Пасху.

Диетолог Ольга Шмелёва призывает в этот день есть творог с низким процентом жирности.

"Нас ждёт высококалорийный праздник, как и все праздники в России, исходя из особенностей национальной кухни. Я призываю использовать нежирный творог, который менее калорийный и содержит больше белка", — заявила она в интервью НСН.

Кулич тоже является высококалорийным продуктом, напомнила врач.

Конечно, один день ничего не изменит, но если такие продукты употреблять в течение нескольких дней, то это приведёт к набору лишнего веса, отметила эксперт.

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