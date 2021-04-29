Православные россияне готовятся отметить 2 мая главный религиозный праздник — Пасху.
Диетолог Ольга Шмелёва призывает в этот день есть творог с низким процентом жирности.
"Нас ждёт высококалорийный праздник, как и все праздники в России, исходя из особенностей национальной кухни. Я призываю использовать нежирный творог, который менее калорийный и содержит больше белка", — заявила она в интервью НСН.
Кулич тоже является высококалорийным продуктом, напомнила врач.
Конечно, один день ничего не изменит, но если такие продукты употреблять в течение нескольких дней, то это приведёт к набору лишнего веса, отметила эксперт.
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