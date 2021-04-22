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Елизавета II отметила свой 95-летний юбилей в трауре

Общество

Традиции в честь дня рождения королевы Великобритании в прошлом году были нарушены из-за пандемии. В этом году свои коррективы в праздник внесла смерть принца Филиппа.

Елизавета II отметила свой 95-летний юбилей в трауре

День рождения Елизаветы II - семейный праздник с разнообразным сложным церемониалом.

Как сообщает The Telegraph, одна из самых трогательных традиций праздника исчезла навсегда.

День рождения королевы всегда был знаменательным днём для британских граждан и жителей стран Содружества. В этот день Елизавета II ежегодно открывала бал, на которые приезжали сотни гостей.

Праздник из-за смерти принца Филиппа не состоялся, так как Елизавета II находится в трауре. Не было праздничного салюта с башни Тауэр, не звучал колокольный звон.

По случаю своего юбилея королева обратилась к гражданам с официальным заявлением.

"Сегодня в честь своего 95-го дня рождения я получила множество добрых пожеланий, за которые я очень благодарна, — говорится в сообщении Елизаветы II. — Хотя наша семья находится в глубокой печали, для нас было большим утешением видеть и слышать, как воздают дань памяти моему мужу в Соединённом королевстве, Британском содружестве и по всему миру".

Не повторится больше никогда одна из главных традиций королевского дня рождения. Елизавета не получит букет цветов за завтраком. Так монаршую супругу на протяжении многих лет поздравлял её муж, принц Филипп.

В 95-й день рождения королева Великобритании осталась без букета.

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День рождения эпохи. Елизавета II отмечает 95-летие
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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