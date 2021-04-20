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Ни одну вакцину нельзя назвать безопасной, считает иммунолог

Общество

Ни одна из прививок не может считаться абсолютно безопасной. Об этом "Общественной службе новостей" сообщил специалист-иммунолог Александр Полетаев. По его словам, вакцинация — процесс, который изучен не до конца.

Ни одну вакцину нельзя назвать безопасной, считает иммунолог

Кого-то прививка спасёт от болезни, а для кого-то станет причиной другого, и, возможно, не менее тяжёлого заболевания. Все дело в генах человека, отметил Полетаев.

Речь идет о белке, который отвечает за отторжение чужеродных элементов и иммунитет. У одного пациента ответ на вакцинацию будет правильным, а у другого может привести к диабету или другому заболеванию.

"Мы не знаем пока, как предугадывать риски той или сякой вакцинации, то есть введения того или иного антигена и их связь с молекулами главного комплекса гистосовместимости", — отметил он.

Также, по словам специалиста, есть основания предполагать, что вакцинация может спровоцировать аутоиммунное или онкологическое заболевание.

"Всегда есть риск индуцировать некоторый опухолевый процесс. Маленький, но он есть", — подчеркнул Полетаев.

Сейчас, в ходе активной прививочной кампании от коронавируса, идёт и массовое сопротивление прививкам. Ряд экспертов называет вакцину безопасной, другие считают, что препарат недостаточно изучен, и делать прививку можно на свой страх и риск.

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Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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