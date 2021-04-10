Захарова осудила поведение Навального на встрече с Бутиной

Алексей Навальный по своему обыкновению вступил в жаркий спор с женщиной, пришедшей оценить условия, в которых он отбывает тюремный срок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова была возмущена тем, как вёл себя Навальный, беседуя с членом Общественной палаты Марией Бутиной.

Представитель МИД охарактеризовала поведение Навального словами "лживое мурло".

"Мария Бутина — человек, а то, что перед ней — истеричная баба", — написала Захарова в Facebook.

Захарова отметила, что Бутина провела несколько месяцев в тюрьме США по политическим обвинениям. Там девушка отбывала срок в одиночной камере.

"Если кто и имеет право оценить "бесчеловечные условия" содержания, так это она", — уверена дипломат.

Бутина, побывавшая в колонии, где сидит Навальный, негативно отозвалась о блогере. По её словам, он "лежит как барин" и "не убирает за собой".

У Бутиной с Навальным произошёл спор на повышенных тонах.

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