ОК и "Антон тут рядом" объединились для поддержки людей с аутизмом

Ко дню осведомлённости об аутизме "Одноклассники" совместно с фондом "Антон тут рядом" запустили продажу благотворительных товаров.

Вырученные от продажи изделий деньги направят на развитие программ Центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом "Антон тут рядом". Пользователи смогут купить брендированные предметы посуды и различные товары для дома.

В официальном блоге ОК запустили интерактивный тест "Цитаты великих людей", который призван помочь справиться со стереотипами в отношении аутизма. С помощью теста пользователи смогут определить, кто автор тех или иных высказываний — студент фонда или современный писатель.

ОК регулярно поддерживают реализацию социальных проектов для борьбы с различными стереотипами в обществе. Так, в прошлом году ОК и Центр "Антон тут рядом" запустили проект "Время думать об искусстве", который через живопись привлёк внимание общественности к людям с аутизмом.

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