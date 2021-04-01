В Грузии прошла акция протеста из-за приезда Познера

В Тбилиси собрались граждане, чтобы выразить своё неодобрение журналисту Владимиру Познеру.

Как сообщает Sputnik Грузия в Telegram, протестующие считают недопустимыми комментарии журналиста на тему Абхазии.

Предполагается, что Познер прибыл в Тбилиси, чтобы отпраздновать свой день рождения.

Телекомпании "Рустави 2" сообщает, что протестующие собрались у отеля, где находился публицист.

Покидать здание журналисту пришлось в сопровождении представителей правопорядка.

Причиной неодобрения визита Познера стало его высказывание в интервью грузинскому телеканалу "Имеди".

Познер вспомнил, что в 1970-х годах нередко приезжал в Абхазию и пришёл к мнению, что отношения между грузинами и абхазцами были "ужасными".

"Грузины относились к абхазцам, скажем так, свысока, как к людям второго сорта, и не стеснялись говорить об этом вполне громко и в моем присутствии. Я был свидетелем нескольких драк между грузинами и абхазцами. Я помню хорошо ощущения, что эти отношения ничем хорошим не закончатся. И хотя это, конечно, не научное исследование, но такое у меня было ощущение, что вообще абхазцы не особенно хотели быть частью Грузии. Об этом я и сказал в интервью", — объяснил Владимир Познер на своем сайте pozneronline. ru.