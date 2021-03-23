Роскомнадзор: Twitter медленно удаляет запрещённую информацию

Роскомнадзор оценивает темпы удаления запрещённой информации в Twitter как неудовлетворительные, две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными, появление новых публикаций детской порнографии, пропаганды суицида и распространения наркотиков недопустимо, сообщается на сайте службы.

"Роскомнадзор сообщает, что после принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью начата работа по удалению, но фактически удалена только треть запрещённого в России контента с детской порнографией, материалов, склоняющих детей к суициду, рекламирующих приобретение, изготовление и употребление наркотиков", — говорится в сообщении.