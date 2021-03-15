Число россиян, которые занимаются спортом, за 10 лет выросло в три раза. Об этом корреспонденту "Правды.Ру" сообщил депутат Госдумы, член комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Марат Бариев.
"42% населения страны, включая детей, по официальной статистике, сейчас занимаются физкультурой и спортом. Это примерно 50 миллионов человек", — пояснил Бариев.
Еще одной мерой стимулирования к занятию спортом должен стать новый закон, согласно которому гражданам страны предоставят налоговый вычет на посещение спортивных организаций. Сейчас законопроект на разработке в Госдуме.
"Вычет будет предоставляться на организованные спортивные занятия и взрослым, и детям. Он составит 13% от стоимости занятий. Делать вычет можно будет ежегодно", — пояснил депутат.
Получить налоговый вычет можно будет не позже трёх лет с момента уплаты НДФЛ, а его размер составит не более 120 тысяч рублей за налоговый период.
Перечень физкультурно-оздоровительных услуг, на которые распространится действие закона, утверждает правительство. К ним могут отнести тренировки в секциях, фитнес, занятия в рамках комплекса ГТО.
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