Елизавета II прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл

Официальный ответ Букингемского дворца на обвинения Меган Маркл вызвал уважение жителей Великобритании.

Несмотря на укоры в адрес представителей монаршей фамилии Елизавета II поставила выше всего родственные узы. 94-летняя королева вызвала восхищение подданных своим достойным ответом.

"Вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган.

Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, к ним относятся очень серьёзно, и семья обсудит их в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи," — гласит ответ королевы.

Меган Маркл ранее сделала достоянием общественности внутрисемейный конфликт и сравнила с себя с героиней сказки Андерсена "Русалочка", которая из-за любви к принцу лишилась голоса.