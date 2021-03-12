Официальный ответ Букингемского дворца на обвинения Меган Маркл вызвал уважение жителей Великобритании.
Несмотря на укоры в адрес представителей монаршей фамилии Елизавета II поставила выше всего родственные узы. 94-летняя королева вызвала восхищение подданных своим достойным ответом.
"Вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган.
Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, к ним относятся очень серьёзно, и семья обсудит их в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи," — гласит ответ королевы.
Меган Маркл ранее сделала достоянием общественности внутрисемейный конфликт и сравнила с себя с героиней сказки Андерсена "Русалочка", которая из-за любви к принцу лишилась голоса.
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