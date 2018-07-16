Саранские приставы начали охоту на Депардье за долги

Судебные приставы Саранска пытаются взыскать с французского актера Жерара Депардье долги по уплате налогов. У актера, принявшего несколько лет назад российское гражданство, не нашли никакого имущества для изъятия.

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Исполнительное производство по взысканию задолженности в отношении Депардье возбудили в середине июня, но к концу месяца уже прекратили. Все из-за того, что у Жерара приставы не нашли имущества, на которое они могли бы наложить арест. На данный момент актер все еще числится в списке должников Федеральной службы судебных приставов.

Забавно, что Депардье покинул родную Францию в 2012 году также после скандала с неуплатой налогов. Тогда он бежал в Бельгию и написал даже тогдашнему премьер-министру Франции, что в 21 веке такое понятие, как "патриотизм" устарело, и что Депардье считает себя космополитом, то есть гражданином мира.

В 2013 году Депардье получил российский паспорт. Чуть позже он переехал в Саранск, где ему предложили на выбор квартиру или частный дом, а также присвоили звание "Почетный удмурт".

69-летний Жерар Депардье — известный во всем мире французский актер, обладатель "Золотого глобуса" за лучшую мужскую роль. Известность Депардье принесли роли в таких фильмах, как "Беглецы", "Невезучие", "Двадцатый век", "Простая формальность" и "Вид на жительство".

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