Комаровский ответил зрителю, назвавшего его "усатой сволочью"

Врач и телеведущий Евгений Комаровский нередко становится объектом критики пользователей интернета. Но он с юмором относится к язвительным замечаниям подписчиков и даже готов их прокомментировать.

Недавно один из пользователей назвал Комаровского "усатой сволочью" за призывы запретить продажу антибиотиков без рецепта. В своём видео, опубликованном на канале в YouTube, он объяснил свою позицию.

Комаровсикй показал письмо от недовольного зрителя.

"Учитывая то, что попасть к врачу очень сложно, а еще сложнее доказать кандидату в доктора, что мне нужен именно этот антибиотик, многие люди обречены на верную гибель. И всё благодаря вам, усатая сволочь!" — написал он.

Комаровский назвал абсурдным обвинения в том, что из-за него нельзя попасть на приём к врачу и получить нужный рецепт.

"Если невозможно будет попасть к хирургу, надо разрешить просто оперировать всем желающим", — пояснил врач.

Доктор Комаровский отметил, что при подборе антибиотика необходимо учитывать огромное количество факторов, таких как: группу, к которой относится антибиотик, принципы дозирования, продолжительность курса лечения, необходимость противорецедивной терапии и т. д. Поэтому правильно подобрать антибиотик, не имея медицинского образования, невозможно.