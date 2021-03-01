Жена Николя Саркози модель Карла Бруни заявила, что борьба за правду будет продолжаться. Об этом она заявила после признания экс-президента Франции виновным в коррупции и торговле влиянием в рамках так называемого "дела о прослушке".
"Борьба продолжится, правда будет установлена", - написала Бруни на своей странице в Instagram.
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