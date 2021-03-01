Жена Саркози заявила, что борьба за правду продолжится

Жена Николя Саркози модель Карла Бруни заявила, что борьба за правду будет продолжаться. Об этом она заявила после признания экс-президента Франции виновным в коррупции и торговле влиянием в рамках так называемого "дела о прослушке".

"Борьба продолжится, правда будет установлена", - написала Бруни на своей странице в Instagram.