В России изменили правила начисления детских пособий

С 1 марта в России изменился порядок назначения пособий на детей в возрасте до трех лет.

Теперь родители должны лично подавать заявление на выплату и документы о доходе семьи: сначала в связи с рождением ребёнка, потом при достижении одного года, двух и трёх лет, а также в случае смены места жительства семьи.

В минтруде объяснили, что обратиться за назначением пособия можно в органы соцзащиты, многофункциональный центр или через портал госуслуг.