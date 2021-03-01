С 1 марта в России изменился порядок назначения пособий на детей в возрасте до трех лет.
Теперь родители должны лично подавать заявление на выплату и документы о доходе семьи: сначала в связи с рождением ребёнка, потом при достижении одного года, двух и трёх лет, а также в случае смены места жительства семьи.
В минтруде объяснили, что обратиться за назначением пособия можно в органы соцзащиты, многофункциональный центр или через портал госуслуг.
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В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.