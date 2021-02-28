Президент Чехии попросил Путина поставить вакцину "Спутник V"

Президент Чехии Милош Земан обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как сообщает РИА "Новости", чешский лидер предварительно согласовал данное обращение с премьером страны Андреем Бабишем.

"Если я правильно информирован, то эта просьба будет удовлетворена, но, конечно, необходима будет сертификация. Мне вполне хватило бы сертификации (чешского) Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ)", — цитирует агентство Земана.

Отмечается, что ранее с целью изучения опыта закупки и использования российской вакцины Андрей Бабиш посетил Сербию и Венгрию.