Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Неизвестные похитили 300 учениц интерната в Нигерии
Telegram должен своим инвесторам $600 млн
ВСУ переходят на новый строевой шаг, чтобы отличаться от армии России
Украинская армия получила от Латвии семь бронеавтомобилей
Американские ВВС нанесли удар по позициям ополченцев в Сирии
Американцы высоко оценили новый пистолет-пулемёт Калашникова
Российский военный потенциал тревожит НАТО
Аналитики прогнозируют снижение стоимости биткоина до $30 000
Девятилетняя девочка погибла под колёсами поезда в Красноярском крае

ФБР узнало местонахождение Евгения Пригожина от пресс-службы "Конкорд"

Общество

Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила адрес, по которому можно найти петербургского предпринимателя Евгения Пригожина и ждет от американских спецслужб обещанную награду в 250 000$.

ФБР узнало местонахождение Евгения Пригожина от пресс-службы "Конкорд"

В ответ на появившуюся на сайте ФБР информацию о вознаграждении за информацию о местонахождении петербургского предпринимателя Евгения Пригожина пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала адрес бизнесмена и требует обещанную награду.

"Пресс-служба компании "Конкорд" готова поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб. Евгения Викторовича Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7. Просим заплатить нам $250 тысяч за предоставленные сведения", — говорится в пресс-релизе компании.

Ранее сообщалось, что Федеральное Бюро Расследований США разыскивает Евгения Пригожина якобы из-за предполагаемого вмешательства во внутренние дела США, в том числе и в выборы президента в 2016 году.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
ФБР узнало местонахождение Евгения Пригожина от пресс-службы "Конкорд"
Инвестфонд Дубая инвестирует в Cardano (ADA) и продает биткоин
Студент из Иваново ударил женщину ножом и похитил её дочь
Неизвестные похитили 300 учениц интерната в Нигерии
Telegram должен своим инвесторам $600 млн
ВСУ переходят на новый строевой шаг, чтобы отличаться от армии России
Украинская армия получила от Латвии семь бронеавтомобилей
Американские ВВС нанесли удар по позициям ополченцев в Сирии
Американцы высоко оценили новый пистолет-пулемёт Калашникова
Монтессори-педагог: не уходите всецело в один метод воспитания
Популярное
Новости медицины
Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам

Австрийские врачи теряют терпение, ожидая вакцины от Евросоюза. Многие решили купить российскую вакцину "Спутник V" по личным каналам.

Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам
Из Берлина с упреком: в бундестаге призвали исключить Россию из Совета Европы
Политика. Новости и аналитика
Из Берлина с упреком: в бундестаге призвали исключить Россию из Совета Европы
Экономика и бизнес
МИД РФ: США предупредили Россию об атаке по Сирии. Но есть нюанс
Мир. Новости мира
В Евросоюзе назвали примерные сроки одобрения вакцины "Спутник V"
Василий Амирджанов Москвичи выбирают памятник на Лубянке Василий Амирджанов Любовь Степушова Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам Любовь Степушова Светлана Таскаева Протесты в Армении: чего ожидать от развития ситуации? Светлана Таскаева
Новости спорта
Чемпионат мира по лыжным гонкам: расписание прямых трансляций
Новости Украины
Из Зеленского готовят нового Саакашвили
Есть свидетельство, что Дрожжина была замужем за бриллиантовым бароном
Российский шоу-бизнес
Есть свидетельство, что Дрожжина была замужем за бриллиантовым бароном
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников