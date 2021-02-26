ФБР узнало местонахождение Евгения Пригожина от пресс-службы "Конкорд"

Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила адрес, по которому можно найти петербургского предпринимателя Евгения Пригожина и ждет от американских спецслужб обещанную награду в 250 000$.

В ответ на появившуюся на сайте ФБР информацию о вознаграждении за информацию о местонахождении петербургского предпринимателя Евгения Пригожина пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала адрес бизнесмена и требует обещанную награду.

"Пресс-служба компании "Конкорд" готова поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб. Евгения Викторовича Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7. Просим заплатить нам $250 тысяч за предоставленные сведения", — говорится в пресс-релизе компании.

Ранее сообщалось, что Федеральное Бюро Расследований США разыскивает Евгения Пригожина якобы из-за предполагаемого вмешательства во внутренние дела США, в том числе и в выборы президента в 2016 году.