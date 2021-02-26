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Пригожин назвал розыск 13 россиян "охотой ФБР на ведьм"

Общество

ФБР делает все возможное, чтобы отвлечь американцев от внутренних проблем США. По словам петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, именно для этого было устроено громкое шоу с "розыском" российских граждан.

Пригожин назвал розыск 13 россиян "охотой ФБР на ведьм"

Ранее спецслужбы ФБР объявили в розыск 13 граждан РФ. Согласно их сведениям, разыскиваемые россияне якобы состоят в сговоре и причастны к "вмешательству" в дела Соединенных Штатов. В представленном списке оказалось и имя Евгения Пригожина. Об этом сообщила пресс-службы компании "Конкорд".

Вместе с тем, летом прошлого года Интерпол объявил, что удалил Пригожина из собственной базы данных, а "Красное уведомление" в отношении него аннулируется. Причиной этому стали заявления самого бизнесмена и доводы ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг", направленные в Международную организацию уголовной полиции два года назад. Вдобавок к этому сотрудники Интерпола изучили данные по делу о так называемом "вмешательстве" Пригожина в американские выборы. Согласно их выводам, уголовное дело было политизированным, а требования Минюста США включить российского бизнесмена в базу данных идет вразрез с правилами международного ведомства.

При этом еще в марте 2020 года в дело о вмешательстве в американские электоральные процессы против ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг" развалилось, так как Минюст США не смог предъявить реальных доказательств.

По словам Евгения Пригожина, Америка испытывает проблемы по многим причинам — например, из-за коррумпированности политиков. Для того, чтобы отвести взгляд американцев от собственной ситуации, спецслужбы США придумали страшилку, которой и стала Россия.

"Российская угроза — основная идея в операции "Охота на ведьм", которая проходит повсеместно в США. 50% американцев поддерживают традиционные ценности и не хотят массовой миграции, гомосексуализма и других либеральных штучек. Это крутые ребята, которые и создавали Америку. На них и ведется охота. Поэтому господа из ФБР вынуждены притвориться овцами, и чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена", — сказал Пригожин.

Напомним, что с августа 2020 года Интерпол прекратил преследование компании "Конкорд" и петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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