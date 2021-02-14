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Названы топ-3 TikTok-блогера России

Общество

По итогам января самыми популярными TikTok-блогерами стали Лиза Анохина, Инстасамка и Юлька Шпулька.

Об этом сообщается в отчёте мониторинговой компании Brand Analytics.

"1 место — Анохина Лиза. Видео в голубом парике собрали в январе 108 млн реакций. 2 место — Instasamka. В январе у аккаунта 66,6 млн реакций. 3 место — Юлька Шпулька. Видео о ринопластике собрали рекордное количество просмотров и комментариев: 63,4 млн реакций за месяц", — сказано на сайте компании.

Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
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