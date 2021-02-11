Частое употребление яиц повышает риск смерти

Регулярное употребление яиц повышает риск смерти. К такому выводу пришли китайские учёные, сообщает "Вечерняя Москва".

В ходе исследования они проанализировали данные опроса 500 тыс. человек, который проводили американские учёные.

Они изучили ежедневное меню участников исследования. Через 16 лет учёные снова вернулись к исследованию и выяснили, что 129,3 тыс. участников опроса уже умерли. Многие из них часто употребляли в пищу яйца.

Эксперты объясняют это тем, в состав яиц входит большое количество жиров и холестерина, что приводит к повышению риска развития инфарктов, закупорки сосудов и других проблем со здоровьем.

Учёные не советуют часто есть яйца, особенно желтки.

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