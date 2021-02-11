Event-менеджеры составили рейтинг "постыдных" свадеб

В ходе Zoom-конференции "Свадьба-2020" Ассоциация организаторов свадеб поделилась забавным рейтингом "постыдных" свадеб, составленным на основании опыта проведения более 800 мероприятий, сообщает паблик "Себестоимость событий".

По мнению event-менеджеров, именно эти элементы свадебного торжества в обществе считаются "недостойными и вызывающими чувство стыда".

Лидерами рейтинга стали: свадьба в кредит, толстая невеста и свадьба "по залёту".

За ними идут выкуп невесты на свадьбе, тамада вместо ведущего, а также отсутствие на свадьбе профессиональных фотографов.

Чувство стыда вызывают пошлые конкурсы, конкурсов с едой или алкогольными напитками, отсутствие на мероприятии живой музыки и проведение аукционов.

Также в рейтинг вошли следующие особенности проведения свадеб: