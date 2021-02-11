В ходе Zoom-конференции "Свадьба-2020" Ассоциация организаторов свадеб поделилась забавным рейтингом "постыдных" свадеб, составленным на основании опыта проведения более 800 мероприятий, сообщает паблик "Себестоимость событий".
По мнению event-менеджеров, именно эти элементы свадебного торжества в обществе считаются "недостойными и вызывающими чувство стыда".
Лидерами рейтинга стали: свадьба в кредит, толстая невеста и свадьба "по залёту".
За ними идут выкуп невесты на свадьбе, тамада вместо ведущего, а также отсутствие на свадьбе профессиональных фотографов.
Чувство стыда вызывают пошлые конкурсы, конкурсов с едой или алкогольными напитками, отсутствие на мероприятии живой музыки и проведение аукционов.
Также в рейтинг вошли следующие особенности проведения свадеб:
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