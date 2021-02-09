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Хайпбисты против врачей. Как критика превращается в критиканство

Общество

Пандемия коронавируса внесла в жизнь свои коррективы.

Хайпбисты против врачей. Как критика превращается в критиканство. 409768.jpeg

Без преувеличения, но каждый житель планеты хоть раз задал себе вопрос: "А что если я подхвачу COVID-19? Куда бежать и чем лечиться, если болезнь до конца не изучена и к тому же течение ее непредсказуемо?"

Итак, кому верить?

Верить смело можно врачам, работающим в "красной зоне". Ориентируясь в том числе на их опыт, государственная система здравоохранения составляла временные рекомендации по лечению COVID-19.

Одновременно с ковидом на горизонте взошла и яркая звезда профессора Власова, который не каленым железом, но словом стал клеймить и систему здравоохранения России, и медиков, рискующих жизнью, и до кучи самих несчастных, подхвативших COVID-19.

Отчаянную критику Василий Власов завуалировал благими намерениями (известно куда ведущими). Он провозгласил себя глашатаем доказательной медицины, которая и спасет мир. Одновременно возвел себя в президенты организованного им же Общества специалистов доказательной медицины. Василий Власов активно выступает на телевидении, читает лекции.

В ковидной повестке Власов известен целым букетом сентенций. Например, знаменитый антиковидный рецепт "чая с малиной" от Власова. К слову, рецепт остается пока бездоказательным.

Раскритиковал доказательный профессор и применение плазмы переболевших коронавирусом: Власов назвал это глупым экспериментом.

Академика Александра Чучалина, предложившего для лечения COVID-19 кислородно-гелиевую смесь, обвинил в корысти и желании выслужиться: "Сейчас мне представляется, что экстренный пресс-релиз связан с тем, что А. Чучалину представилась возможность доложить о работе президенту, и появилась надежда на то, что паблисити принесет славу, продажи прибора, патенты и прочее".

Закрепил свою ненависть к отечественным медикам Власов статьей "Вредные советы Минздрава".

"Уже девятая версия "методических рекомендаций" изобилует непроверенными и сомнительными инструкциями, никто в мире интерфероны не применяет, а методические рекомендации Минздрава России из версии в версию их предписывают использовать", — сетует он.

Власов не устает критиковать препараты, рекомендованные для лечения коронавируса, например, он говорит о побочных эффектах гидроксихлорохина, фавипиравир — "безконтрольный и токсичный дженерик", а вакцина "Спутник V" — до конца не исследована. Чем же лечить коронавирус?

Российские СМИ удивительным образом раскрыли двери и свои эфиры перед Василием Власовым. Не понятно, то ли не хватало масс медиа критической повестки в и так непростой период самоизоляции, то ли редакторы достойных СМИ посчитали, что профессор Власов украсит полосы и эфиры своими идеологемами?

Крошку Цахеса, впрочем, разглядела "Газета. ру". В своей публикации издание оголило короля критики. Василий Власов войдет в постковидную историю еще одним возрастным блогером, который решил хайпануть на пандемии, заработать медийных очков вместо того, чтобы использовать свое положение в медиа для борьбы с коронавирусом.

Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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