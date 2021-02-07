В Польше откроют "комнаты плача" для беременных женщин

Недавно в Польше вступило в силу решение Конституционного суда страны о запрете абортов. Министерство юстиции решило поддержать рожениц и предложило открыть для беременных специальные "комнаты плача".

В таких комнатах женщины смогут выплеснуть эмоции, а также получить психологическую поддержку.

На фоне решения суда в Польше начались массовые акции протеста.