Недавно в Польше вступило в силу решение Конституционного суда страны о запрете абортов. Министерство юстиции решило поддержать рожениц и предложило открыть для беременных специальные "комнаты плача".
В таких комнатах женщины смогут выплеснуть эмоции, а также получить психологическую поддержку.
На фоне решения суда в Польше начались массовые акции протеста.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.