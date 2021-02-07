Министерство чрезвычайных ситуаций России зарегистрировало официальную учётную запись в социальной сети TikTok.
Об этом сообщили на официальном сайте ведомства. Теперь в соцсети будут публиковать короткие ролики о деятельности спасателей.
"Это челенджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, графити, песни МЧС и многое другое", — сказано в сообщении.
Напомним, ранее в TikTok появился официальный аккаунт Министерства иностранных дел РФ.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.