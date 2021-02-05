АО "Главстрой": завершен первый этап конкурса для молодых дизайнеров

Как сообщает компания АО "Главстрой", завершен первый этап конкурса для молодых дизайнеров. В мероприятии, которое реализуется в рамках программы "Главстрой Art", приняли участие более 700 студентов и молодых специалистов из 10 стран мира.

Было отобрано 400 работ конкурсантов, им даст оценку жюри, состоящее из международных экспертов в сфере моды и дизайна, таких как:

главный редактор Fashion Collection Марина Дэмченко;

руководитель направления "Мода" Школы дизайна НИУ ВШЭ Анзор Канкулов;

гендиректор Fashion Hub Russia Георгий Ростовщиков;

основатель Sauvage Group Лилия Рах;

fashion-эксперт Элина Халими;

гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс;

основатель Radical Сhic Александра Калошина.

Как отметила куратор конкурса Марина Дэмченко, для современного общества важна поддержка талантливой молодежи. Конкурс был создан с целью раскрыть таланты молодых художников и дизайнеров. За основу был взят лучший молодежный проект в сфере технического творчества — "РОБОФЕСТ" — автором идеи и основателем которого является Олега Дерипаски.

"РОБОФЕСТ" ежегодно собирает лучших молодых специалистов. И вдохновившись этим проектом, удалось создать такой же конкурс, но для гуманитариев. Как подчеркнула Дэмченко, этот художественный конкурс также стал международным. Среди участников — талантливые молодые люди из Италии, Испании, Швейцарии, Молдавии и т. д. В конкурсе принимают участие студенты более чем из 60 вузов.

Задача конкурса — поддержать потенциал молодых талантов. В конкурсе могут участвовать, как студенты и школьники, так и начинающие дизайнеры. Площадка создает оптимальные условия для старта карьеры, помогает молодым дизайнерам заявить о себе.

В "Главстрой", основателем которого является Олег Дерипаска, делают ставку на молодые кадры, тем более покупателями недвижимости все чаще становятся их ровесники. Также в компании есть корпоративное обучение, направленное на развитие профессиональных способностей юных кадров.