Россиянам объяснили, как определить поддельную защитную маску

На фоне пандемии COVID-19 в России участились случаи нелегального производства средств индивидуальной защиты, особенно масок. У таких масок не только нет защитного слоя, их использование также может стать причиной высыпаний на коже.

Часто для производства таких масок используется ткань, содержащая параформальдегид — сильнейший яд, сообщил главный врач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский.

При покупке средств защиты специалисты рекомендуют понюхать маску — поддельная маска может иметь запах, который часто можно уловить на вещевом рынке.

Приобретая изделие в магазине, можно попросить предъявить документ о регистрации. В аптеках фальшивок практически нет — все маски соответствуют ГОСТ.