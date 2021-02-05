На фоне пандемии COVID-19 в России участились случаи нелегального производства средств индивидуальной защиты, особенно масок. У таких масок не только нет защитного слоя, их использование также может стать причиной высыпаний на коже.
Часто для производства таких масок используется ткань, содержащая параформальдегид — сильнейший яд, сообщил главный врач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский.
При покупке средств защиты специалисты рекомендуют понюхать маску — поддельная маска может иметь запах, который часто можно уловить на вещевом рынке.
Приобретая изделие в магазине, можно попросить предъявить документ о регистрации. В аптеках фальшивок практически нет — все маски соответствуют ГОСТ.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...