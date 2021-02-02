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Путин раскритиковал социальные сети

Общество

Президент России Владимир Путин раскритиковал социальные сети за то, что они не отслеживают вред, который наносят пользователям.

Глава государства напомнил, что соцсети — это бизнес, который заинтересован только в получении прибыли.

"Эти платформы прежде всего бизнес. Что стоит во главе бизнеса — извлечение прибыли, и, к сожалению, очень часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которые он направлен", — заявил Путин на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года".

Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
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