Жириновский предложил открыть публичные дома для молодёжи

Глава ЛДПР Владимир Жириновский нашёл способ снизить агрессию молодёжи, которая выходит на несанкционированные акции протеста. Он предложил открыть в крупных городах России публичные дома.

Политик уверен, что Госдума поддержит его инициативу.

"Вы можете поставить на голосование, я вас уверяю, 30 процентов поддержат", — отметил Жириновский.

По мнению Жириновского, большинство протестующих — неженатые холостяки, которые не знают, куда девать свою энергию.