Глава ЛДПР Владимир Жириновский нашёл способ снизить агрессию молодёжи, которая выходит на несанкционированные акции протеста. Он предложил открыть в крупных городах России публичные дома.
Политик уверен, что Госдума поддержит его инициативу.
"Вы можете поставить на голосование, я вас уверяю, 30 процентов поддержат", — отметил Жириновский.
По мнению Жириновского, большинство протестующих — неженатые холостяки, которые не знают, куда девать свою энергию.
Андрей Миронов рассказал, что поддерживают Навального не только западные структуры, но и серьёзные силы внутри страны. Какая борьба идёт в верхах российской власти?