С 1 февраля соцсети очистят от мата и клеветы

С 1 февраля вступит в силу закон, согласно которому владельцы социальных сетей обязаны будут тщательно проверять публикуемый контент. Закон призван очистить соцсети от мата и клеветы.

Владельцы соцсетей должны своевременно удалять информацию, нарушающую законодательство. Пользователи, которые столкнулись с оскорблением или клеветой в социальных сетях могут обратиться в суд и получить компенсацию на причинение морального вреда.

Закон касается сообщений о самоубийстве, наркотиках, гостайне, терроризме, нецензурной лексики, порнографии и любой другой информации, которая может опорочить репутацию человека.

Как сообщает "Российская газета", все правила зафиксированы в федеральном законе № 530-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".