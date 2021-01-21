В России начались массовые проверки перепланировок квартир

В России начались рейды по жилым домам с целью выявить квартиры с незаконными перепланировками, сообщает "РЕН ТВ".

Проверки проводят сотрудники жилинспекций.

Они проверяют не только то, чтобы не были снесены стены или не были протянуты дополнительные коммуникации, но и наличие всех межкомнатных дверей. За отсутствие двери россиянам придётся заплатить штраф.

Перед тем, как приехать по адресу, инспекторы направят владельцу уведомление по почте о дате и времени своего визита. Уведомление может быть отправлено дважды. Если инспекторам не откроют дверь, то они могут обратиться в суд и прийти с приставами.

Если выявленные перепланировки не нарушают технических требований, их просто фиксируют, но опасные перепланировки заставляют устранять. В случае отказа владельца устранить нарушения он может потерять жильё.

Эксперты опасаются, что массовые рейды спровоцируют всплеск активности мошенников, которые будут ходить по квартирам и представляться инспекторами.