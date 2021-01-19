На Среднем Урале число безработных выросло в 1,4 раза

За год уровень безработицы на Среднем Урале вырос в 1,4 раза. Число незанятых граждан составляет 2 млн 132 тыс. человек. Из них 2 млн 10 тысяч были трудоустроены, а 122 тысячи человек не имели работы, но занимались её поисками.

По данным Свердловскстата, за ноябрь 2019 год количество безработных граждан увеличилось на 37 тыс., а численность занятого населения сократилась на 68,1 тыс.

В ноябре 2020 года 57,3% населения являлись трудоустроенными. Среди мужчин занятыми являются 65,4 %, среди женщин — 50,7 %.

Среди граждан, проживающих в городах, уровень безработицы ниже, чем среди жителей сельской местности — 5,3% и 8,5% соответственно.

Обычно люди ищут работу через своих родственников и друзей (59,6%).

57,6% граждан используют для этих целей интернет-ресурсы и газеты, в службу занятости населения обращаются 39,4%.

Ранее аналитики выяснили, что россияне ищут работу в среднем более полугода.