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Россияне ищут работу в среднем более полугода, выяснили аналитики

Экономика

Эксперты проанализировали, сколько времени у россиян уходит на поиск работы и как пандемия повлияла на цифры статистики.

Россияне ищут работу в среднем более полугода, выяснили аналитики

Быстрее всего найти работу можно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, Нижегородской области и Татарстане. Дольше всего остаются безработными жители Карачаево-Черкесии, Чечне, Северной Осетии, Забайкальском крае и Кабардино-Балкарии. А в среднем по стране на поиск новой работы у россиян уходит 6,5 месяца, выяснили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это данные по состоянию на сентябрь, когда только началась вторая волна пандемии коронавируса.

Специалисты отмечают, что летом среднее время поиска работы сократилось в среднем до 5 месяцев и 21 дня, но связано это вовсе не с улучшением ситуации на рынке труда. На статистику повлияли люди, оставшиеся без работы весной, в первую волну пандемии: летом они находились в поиске ещё сравнительно недолгое время.

К осени же цифры вернулись к весенним значениям: среднее время поиска работы вновь превысило полгода. Официально в сентябре в России было 4,78 миллиона безработных, однако эксперты считают, что реальная цифра намного выше. Официальная статистика не включает так называемых "застойных безработных" — 3,7 миллиона людей, не нашедших подходящую для себя вакансию в течение года и больше.

"Властям удалось поддержать занятость во время пандемии за счет антикризисных мер. Однако главная проблема — падение доходов населения — остаётся. В стране не хватает высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест. Это приводит к негативным застойным явлениям на рынке труда, а также к росту имущественного расслоения и социальной напряженности", — прокомментировала результаты исследования директор сети FinExpertiza Елена Трубникова.

Автор: Людмила Черткова
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